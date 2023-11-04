Чергова порція критики на адресу німецького фахівця.
Дитмар Хаманн, Getty Images
04 листопада 2023, 16:21
Колишній півзахисник мюнхенської Баварії та збірної Німеччини Дитмар Хаманн розкритикував головного тренера "ротен" Томаса Тухеля. Його слова наводить авторитетне німецьке видання Bild.
"Якщо ти не в змозі контролювати хід гри — а вони не в змозі, тому що нестабільно захищаються, — то в довгостроковій перспективі на тебе чекає провал.
При ньому розвиток йде не найкращим чином. Результати хороші, але манера їхнього отримання непереконлива.
Взагалі, тренеру найпростіше досягти оборонної стабільності. Звичайно, не зайвими були б ще один-два гравці, але якщо ти продовжуєш використовувати цей аргумент, то створюєш футболістам алібі.
Зараз Баварії потрібні ті, хто здатний вести за собою, а таких наразі немає. Повернення Ноєра у цьому плані допоможе.
Але Тухель шість чи сім місяців руйнував впевненість Кімміха у собі, він почувається вразливим. Ноєр був травмований, Мюллер рідко грає, тому Кімміх був найвпливовішим футболістом. Але якщо його довели до такого стану, що він не може віддати пас на п'ять метрів, то не варто дивуватися тому, що команда розвалюється.
Я навряд чи співчуваю тренеру, здебільшого він сам у цьому винен", — сказав колишній футболіст.
Дитмар Хаманн розпочав свою професійну карьєру на початку 90-х років саме у складі мюнхенської Баварії, відіграваши за "рекордмайстер" 143 матчі, відзначившись 10 голами та 12 асистами.