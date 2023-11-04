Німеччина

Чергова порція критики на адресу німецького фахівця.

Колишній півзахисник мюнхенської Баварії та збірної Німеччини Дитмар Хаманн розкритикував головного тренера "ротен" Томаса Тухеля. Його слова наводить авторитетне німецьке видання Bild.

"Якщо ти не в змозі контролювати хід гри — а вони не в змозі, тому що нестабільно захищаються, — то в довгостроковій перспективі на тебе чекає провал.

При ньому розвиток йде не найкращим чином. Результати хороші, але манера їхнього отримання непереконлива.