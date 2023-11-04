Німеччина

Команду Хабі Алонсо не зупинити.

В рамках десятого туру німецької Бундесліги, леверкузенський Баєр переміг Гоффенгайм (3:2). Для "фармацевтів" ця перемога стала десятою поспіль у всіх турнірах. Це новий рекорд клубу.

Раніше рекорд становив дев'ять перемог поспіль. Цей показник було зафіксовано у 2013 році.

Всього на рахунку леверкузенського клубу 15 перемог у 16 ​​матчах цього сезону. Єдиного разу Баєр не переміг у вересневому матчі Бундесліги проти Баварії (2:2).

Наразі, команда Хабі Алонсо впевнено йде на першому місці німецької Бундесліги, набравши 28 очок з 30 можливих.