"Джмелі" зазнали невдачі на своєму полі.
Getty Images
04 листопада 2023, 21:32
У рамках десятого туру чемпіонату Німеччини, Боруссія Дортмунд на своєму полі приймала Баварію.
Гості швидко відкрили рахунок у грі — на четвертій хвилині голом відзначився Упамекано, а вже через п'ять хвилин — Кейн.
Під кінець гри англієць забив ще раз, а на 93-й хвилині встановив остаточний рахунок у матчі – 4:0 на користь Баварії.
Боруссія Д – Баварія 0:4
Голи: Упамекано 4, Кейн 9, 72, 90+3.
Боруссія Д: Кобель – Вольф (Зюле, 46), Гуммельс, Шлоттербек, Рюерсон – Забітцер, Озджан (Нмеча, 57) – Ройс, Брандт (Мукоко, 66), Мален (Адейємі, 57) – Фюллькруг (Алле, 79).
Баварія: Ноєр – Мазрауї, Упамекано (Павлович, 60), Кім Мін Дже, Девіс – Горецка, Лаймер – Коман, Мусіала (Чупо-Мотінг, 89), Сане (Мюллер, 89) – Кейн.
Попередження: Гуммельс 61, Рюерсон 74, Забітцер 76 — Сане 22, Лаймер 85.