Німеччина

"Джмелі" зазнали невдачі на своєму полі.

У рамках десятого туру чемпіонату Німеччини, Боруссія Дортмунд на своєму полі приймала Баварію.

Гості швидко відкрили рахунок у грі — на четвертій хвилині голом відзначився Упамекано, а вже через п'ять хвилин — Кейн.

Під кінець гри англієць забив ще раз, а на 93-й хвилині встановив остаточний рахунок у матчі – 4:0 на користь Баварії.

Боруссія Д – Баварія 0:4

Голи: Упамекано 4, Кейн 9, 72, 90+3.

Боруссія Д: Кобель – Вольф (Зюле, 46), Гуммельс, Шлоттербек, Рюерсон – Забітцер, Озджан (Нмеча, 57) – Ройс, Брандт (Мукоко, 66), Мален (Адейємі, 57) – Фюллькруг (Алле, 79).

Баварія: Ноєр – Мазрауї, Упамекано (Павлович, 60), Кім Мін Дже, Девіс – Горецка, Лаймер – Коман, Мусіала (Чупо-Мотінг, 89), Сане (Мюллер, 89) – Кейн.

Попередження: Гуммельс 61, Рюерсон 74, Забітцер 76 — Сане 22, Лаймер 85.