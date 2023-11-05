Німеччина

Жахлива поразка.

У рамках десятого туру чемпіонату Німеччини Боруссія Дортмунд без шансів програла Баварії (0:4). Свій коментар стосовно гри дав головний тренер "чорно-жовтих" Едін Терзич. Його слова наводить офіційний сайт "ротен".

"Ми дуже розчаровані. Ми багато на що розраховували, але нічого не досягли.

Перший же стандарт біля наших воріт і ми вже поступаємось у рахунку. Після цього Баварія грала з позиції сили та карала за будь-яку помилку.

Ми поступилися за всіма статтями. Грали погано як в захисті, так й в атаці. Це не повинно відбуватися з нами. Баварія провела справді сильний матч", — сказав німецький фахівець.