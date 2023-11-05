Німеччина

Німець гостро відповідає хейтерам.

У рамках десятого туру німецької Бундесліги, мюнхенська Баварія в "Der Klassiker" влаштувала "Варфоломієвську ніч" дортмундській Боруссії (4:0). Після матчу головний тренер "рекордмайстер" Томас Тухель згадав своїх критиків. Його слова наводить Bayern & Germany.

"Для команди, яка "не розвивається" і "зазнає внутрішніх проблем", досить непогано. Про інше вам розкажуть експерти Діді (Дітмар Хаманн) та Лотар (Лотар Маттеус).

Я дуже задоволений своєю командою, все було чудово.

Це був топ-матч, ми показали чудову гру. Я радий за команду. Ми створили багато моментів для взяття воріт і повністю заслужили на перемогу.

Ми сьогодні багато зробили добре, не може бути так погано, як пишуть ЗМІ. Сьогодні ми виграли з рахунком 4:0, тепер журналістам доведеться зробити розворот на 180 градусів. Розважайтеся. Тепер ви можете виконувати свою роботу, але без мене", — красиво відповів критикам Тухель.