Німеччина

Голкіпер хотів би завершити кар'єру саме у Мюнхені.

Німецький голкіпер Свен Ульрайх може невдовзі продовжити угоду з мюнхенською Баварією, повідомляє Bayern & Germany, посилаючись на журналіста Тобі Альтшеффля.

Контракт 35-річного гравця розрахований до липня 2024 року. Мюнхенці вже провели перші переговори з представниками Ульрайха щодо продовження.

Сам голкіпер схиляється до того, щоб оновити угоду. Він хоче закінчити кар'єру у Баварії та не проти отримати посаду у клубі після цього.

У цьому сезоні Ульрайх взяв участь у 12 матчах мюнхенців у всіх турнірах. Тричі йому вдалося залишити свої ворота "сухими", а пропустив він 15 голів.