Німеччина

Завершився останній поєдинок 10-го туру чемпіонату Німеччини.

У рамках десятого туру німецької Бундесліги Гайденгайм приймав Штутгарт на Фойт-Арені.

У першому таймі ближчими до взяття воріт суперника були господарі поля, але вони так і не зуміли скористатися своєю перевагою. Можливістю вивести гостей вперед не скористався Сілас, який не реалізував пенальті. Відкрив рахунок у матчі Шопнер, чий гол, у підсумку, став вирішальним.

Таким чином, Штутгарт програв вдруге поспіль, а Гайденгайм перервав свою серію з трьох таких поразок.

⏰ 90. Min. Dene hemmr mol zoigt, wo dr Barthl da Moschd hold. Ade, feirad no schee ond bis zom nächschda mol beim Schbieldaag uff schwäbisch.



⚽️ #FCHVfB 2:0 | @mhp_de pic.twitter.com/p4HbNtV10o — 1. FC Heidenheim 1846 (@FCH1846) November 5, 2023

Гайденгайм — Штутгарт 2:0

Гол: Шопнер, 70, Кляйндінст, 90+4

На 57-й хвилині Сілас (Штутгарт) не реалізував пенальті

Попередження: Тоєркауф, 44, Дінкчі, 74 — Каразор, 67, Антон, 74

Гайденгайм: Мюллер — Траоре, Майнка, Гімбер, Тоєркауф (Фьоренбах, 82) — Дінкчі (Зесса, 90+1), Мелоні, Бек (Доведан, 81), Шопнер, Бесте (Томалла, 90+1) — Кляйндінст

Штутгарт: Нюбель — Руо (Стергіу, 75), Антон, Загаду, Іто (Міттельштадт, 75) — Сілас (Раймунд, 71), Каразор (Еглофф, 80), Чон (Левелінг, 71), Штіллер, Фюріх — Ундав