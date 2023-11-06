Німеччина

Легендарний німець відповів тренеру "ротен".

Легенда Баварії Лотар Маттеус не залишив осторонь випад на свою адресу від головного тренера Баварії Томаса Тухеля. Його цитує соцмережа Х Bayern & Germany.

"Думаю, як експерт я маю право висловлювати критику. Якщо Тухелю це не сподобалося, то від нього залежить, як він із цим впорається.

У минулому мене багато критикували як гравця і як тренера. Я ковтав це і намагався досягти більшого у наступній грі.

Команда показала хорошу реакцію в Дортмунді, гідну відповідь. Тепер ця гра буде еталоном. Томас Тухель обов'язково заспокоїться.

Чи готовий я зустрітися з ним? Без проблем. Можемо випити по пиву разом", — сказав Маттеус.