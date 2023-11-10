Сума угоди оцінюється у три мільйони фунтів стерлінгів.
Несторі Іранкунда
10 листопада 2023, 11:18
Вінгер Аделаїди Юнайтед Несторі Іранкунда може продовжити кар'єру у німецькій Бундеслізі. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо у своєму твіттері.
За інформацією джерела, клуби вже домовилися про трансфер 17-річного австралійського таланту, який коштуватиме німецькій команді три мільйони фунтів стерлінгів.
Цього сезону Іранкунда провів чотири матчі, в яких забив один гол.
Також на рахунку Несторі сім матчів у складі молодіжної збірної Австралії, у яких він забив 11 голів.