Німеччина

Сума угоди оцінюється у три мільйони фунтів стерлінгів.

Вінгер Аделаїди Юнайтед Несторі Іранкунда може продовжити кар'єру у німецькій Бундеслізі. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, клуби вже домовилися про трансфер 17-річного австралійського таланту, який коштуватиме німецькій команді три мільйони фунтів стерлінгів.

Цього сезону Іранкунда провів чотири матчі, в яких забив один гол.

Також на рахунку Несторі сім матчів у складі молодіжної збірної Австралії, у яких він забив 11 голів.