Німеччина

Виступи клубу в Лізі чемпіонів не залишаються без уваги.

Баскський Реал Сосьєдад у цьому сезоні повернувся до Ліги чемпіонів УЄФА на тлі десятирічної перерви та просто шокував футбольну спільноту виходом до плей-оф за два тури до завершення групового етапу.

Очевидно, що такий рівень уваги до команди Іманоля Альгуасіля не міг оминути й окремих виконавців у плані розвитку їхньої професійної кар’єри.

Як повідомляє німецька преса, мюнхенська Баварія наразі збирає інформацію щодо опорного півзахисника "королівських" Мартіна Субіменді.

24-річний виконавець є вихованцем академії Сосьєдада та вже встиг провести понад 120 матчів за клуб (5 голів, 7 гольових передач).

Але на шляху до підписання цього гравця в Баварії постане одразу дві проблеми.

По-перше, конкуренція проти лондонського Арсенала, який також "веде" цього футболіста.

По-друге, цінник Субіменді, який уже зараз окреслюють не менше, аніж 50 млн євро, а з продовженням тенденції виступів у єврокубках Сосьєдада ця сума ставатиме тільки більше, оскільки до завершення контракту з клубом у футболіста ще трохи менше чотирьох років.

У цьому сезоні Мартін відіграв 17 матчів, відзначившись по разу голом та гольовою передачею.