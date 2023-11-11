Німеччина

Англієць високо оцінює талант аргентинця.

Нападник Баварії та збірної Англії Гаррі Кейн заявив, що хотів би одного разу зіграти в одній команді з восьмиразовим володарем Золотого м'яча аргентинцем Ліонелем Мессі. Його слова наводить As.

"Я б із задоволенням зіграв з Мессі. Він один із найвеличніших гравців, які коли-небудь грали в нашу гру.

Впевнений, що він зміг би віддати мені кілька класних асистів", — сказав капітан збірної Англії.

Цього сезону Гаррі Кейн зіграв за Баварію 15 матчів, забив 19 голів та віддав 7 гольових передач.