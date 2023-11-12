Німеччина

Як справи у Хаманна та Матеуса?

Мюнхенська Баварія встановила новий рекорд чемпіонату Німеччини. В рамках 11-го туру німецької Бундесліги, "рекордмайстер" в результативному матчі здобули перемогу над Гайденгаймом (4:2).

Як повідомляє Opta, тепер на рахунку "ротен" 42 голи у чемпіонаті. Жодна команда ніколи не забивала більше 40 м'ячів у Бундеслізі за перші 11 турів німецької першості.

Наразі, Баварія йде першою у чемпіонаті Німеччини, випереджаючи леверкузенський Баєр на один пункт, але у "фармацептів" на одну зіграну гру менше.