Німецька легенда пом'якшує свою позицію стосовно виступів "ротен".
Маттеус, Getty Images
12 листопада 2023, 14:07
Легенда мюнхенської Баварії Лотар Маттеус позитивно відгукнувся про гру нападника "рекордмайстер" Гаррі Кейна. Його цитує Berliner Zeitung.
"Гаррі Кейн — видатний форвард.
Я вже можу зробити прогноз, стосовно результатів його виступів тут. Якщо він не матиме серйозних травм, то я впевнений, що Гаррі поб'є рекорд Роберта Левандовські", — сказав Маттеус.
Раніше повідомлялося про рекорд встановлений Гаррі Кейном.