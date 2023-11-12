Німеччина

Німецька легенда пом'якшує свою позицію стосовно виступів "ротен".

Легенда мюнхенської Баварії Лотар Маттеус позитивно відгукнувся про гру нападника "рекордмайстер" Гаррі Кейна. Його цитує Berliner Zeitung.

"Гаррі Кейн — видатний форвард.

Я вже можу зробити прогноз, стосовно результатів його виступів тут. Якщо він не матиме серйозних травм, то я впевнений, що Гаррі поб'є рекорд Роберта Левандовські", — сказав Маттеус.

Раніше повідомлялося про рекорд встановлений Гаррі Кейном.