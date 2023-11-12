Німеччина

Вболівальники "ротен" потроху починають забувати Левандовські.

Нападник мюнхенської Баварії Гаррі Кейн встановив рекорд Бундесліги за кількістю голів у перших 11 турах чемпіонату. Про це повідомляє OptaFranz.

У переможному матчі 11 туру німецької Бундесліги проти Гайденгайма (4:2), англієць оформив дубль. З початку сезону страйкер Баварії забив у чемпіонаті 17 голів — це найкращий показник на даному відрізку за всю історію німецької першості.

До цього, рекорд належав Роберту Левандовські — у перших 11 турах сезону-2019/20 польський нападник забив 16 м'ячів.

Цього сезону, Гаррі Кейн зіграв за Баварію в усіх турнірах 16 матчів, забив 21 гол та віддав 7 гольових передач.