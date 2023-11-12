Німеччина

Офіційна заява мюнхенського клубу.

Президент мюнхенської Баварії Герберт Гайнер висловився з приводу війни в Україні та слів підтримки Палестини озвучених гравцем "ротен" Нуссаїром Мазрауї.

"Гинуть тисячі невинних людей. Я завжди виступатиму проти будь-яких видів тероризму, ненависті та насильства.

Щодо посту Нуссаїра Мазрауї, наша рада директорів підійшла до цієї складної проблеми максимально відповідально. Подібне не повинно повторитись.

Антисемітизму немає місця у нашому світі. Прикладом для наслідування для всіх поколінь і на всі часи, безсумнівно, є Курт Ландауер (колишній президент Баварії), який одного разу повернувся до Німеччини, щоб простягнути руку допомоги людям, які тут живуть. Він дотримувався примирливого підходу.