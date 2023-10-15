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Мароканські гравці зробили відповідні публікації на своїх сторінках в Instagram.

Захисник Баварії Нуссаїр Мазрауї, півзахисник Аль-Фейхи Абдельхамід Сабірі, а також нападники Галатасарая та Тулузи Хакім Зієш і Закарія Абухляль підтримали Палестину у себе в Instagram Stories.

Німецьке видання BILD вже звернулося до мюнхенського клубу за коментарем щодо пропалестинських публікацій Мазрауї. Станом на зараз, відповіді ще немає, передає у Twitter сторінка Bayern & Die Mannschaft.

Нагадаємо, нещодавно Палестину також підтримав гравець донецького Шахтаря.