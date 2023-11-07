Німеччина

Німець відіграв у захисті понад 100 поєдинків.

Головний тренер мюнхенської Баварії Томас Тухель, ймовірно, розгляне можливість переведення Йосуа Кімміха на позицію правого захисника у другій половині сезону, повідомляє Bayern & Germany, посилаючись на журналістів SPORT BILD Тобі Альтшеффля та Крістіана Фалька.

Номінальний опорний півзахисник може повернутися у лінію захисту, якщо мюнхенці все ж підпишуть нового опорника під час зимового трансферного вікна. Зокрема, ним може стати португальський півзахисник лондонського Фулгема Жоау Палінья, трансфер якого Баварія намагалась оформити ще влітку.

Німець колись був основним правим захисником мюнхенців, але став грати там набагато менше ще у сезоні 2019/20. Загалом, на рахунку 28-річного Кімміха не менше 110 матчів за Баварію на цій позиції.