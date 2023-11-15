Німеччина

Форвард дуже стрімко наближається до виконання необхідних умов.

Мюнхенська Баварія цьогорічного літнього трансферного вікна витратила чималі кошти (95 млн євро) на те, аби отримати в якості центрального нападника Гаррі Кейна.

30-річний англієць при цьому доволі швидко призвичаївся до реалій німецького футболу та продовжив робити те, що в нього виходить найкраще — забивати чималу кількість м’ячів.

Власне, у клубі на це й розраховували, тому окремим пунктом у контракті футболіста, як повідомляє місцева преса, стоїть питання бонусів.

40 голів — якщо Кейн у першому сезоні досягне такої позначки в усіх турнірах, то заробить додаткові 250 тис. євро.

Наразі в нього на рахунку вже 21 гол та ще сім гольових передач на додачу, тоді як минуло всього три місяці кампанії.