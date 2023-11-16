Німеччина

Німець чітко окреслив свою позицію.

Півзахисник мюнхенської Баварії та збірної Німеччини Леон Горецка розкритикував намір провести ЧС-2034 у Саудівській Аравії. Його слова наводить Bayern & Germany.

"Німецький футбольний союз повинен подати чіткий сигнал проти присудження чемпіонату світу Саудівській Аравії. Я так вважаю. Зберігається помилка в умовах, які відіграють роль при присудженні права проведення турніру. Ми це бачили з Катаром. Її явно не виправили і це точно недобре.

Зараз я думаю про те, що буде влітку на чемпіонаті Європи у Німеччині. Я дуже радий, що політичних питань, ймовірно, буде менше і ми повністю зосередимося на футболі. Це те, чого ми всі прагнемо", — заявив німець.

Леон Горецка цього сезону зіграв за Баварію 14 матчів, забив два м'ячі та віддав дві гольові передачі.