Німеччина

Втрата для "бундестім".

Воротар каталонської Барселони Марк-Андре тер Штеген через травму пропустить матчі збірної Німеччини у листопаді. Про це повідомляє Bild.

Головний тренер "бундестім" Юліан Нагельсманн прокоментував втрату основного воротаря.

"У нього гострі болі у спині. Швидше за все, завтра вранці він повернеться до Барселони, бо залишатися з нами зараз немає сенсу. Він не може грати, не може тренуватися"

Цього сезону, Тер Штеген зіграв за Барсу 17 матчів, пропустив 15 м'ячів та 8 разів відстояв "на нуль".

Збірна Німеччини 18 листопада проведе товариську гру проти Туреччини, а 21-го проти Австрії.