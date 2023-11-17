Німеччина

Але переговори стосовно нового контракту так і не почалися.

Вінгер мюнхенської Баварії Лерой Сане прокоментував своє майбутнє у складі діючого чемпіона Німеччини. Його слова наводить Фабриціо Романо.

"Я поки, що не думав про новий контракт. Клуб хоче спілкуватися на цю тему, але я хочу зосередитись на нинішньому сезоні.

Баварія залишається для мене на першому місці, в цьому немає жодних сумнівів", — сказав німець.

Діючий контракт Сане з "ротен" діє до 30 червня 2025 року.

Цього сезону, 27-річний вінгер зіграв за Баварію 18 матчів, забив дев'ять голів та віддав сім асистів.