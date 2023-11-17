Але переговори стосовно нового контракту так і не почалися.
Сане, Getty Images
17 листопада 2023, 22:55
Вінгер мюнхенської Баварії Лерой Сане прокоментував своє майбутнє у складі діючого чемпіона Німеччини. Його слова наводить Фабриціо Романо.
"Я поки, що не думав про новий контракт. Клуб хоче спілкуватися на цю тему, але я хочу зосередитись на нинішньому сезоні.
Баварія залишається для мене на першому місці, в цьому немає жодних сумнівів", — сказав німець.
Діючий контракт Сане з "ротен" діє до 30 червня 2025 року.
Цього сезону, 27-річний вінгер зіграв за Баварію 18 матчів, забив дев'ять голів та віддав сім асистів.
Нагадаємо, що за ситуацією навколо нового контракту Лероя Сане уважно спостерігають
представники АПЛ.