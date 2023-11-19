Німеччина

Перша поразка німецького фахівця на чолі "бундестім".

Збірна Німеччини поступилася вдома Туреччини (2:3) у товариському матчі. Головний тренер "бундестім" Юліан Нагельсманн прокоментував гру своєї команди. Його слова наводить Bayern & Germany.

"Перший пропущений гол був дуже простим – ми оборонялися надто агресивно. Ситуація для них виявилася занадто простою.

Деякі з наших гравців не вийшли на емоційний рівень, необхідний для перемоги в такому матчі. Якби ми вбили гру у перші десять хвилин, то результат був би іншим.

Австрія грає у футбол краще за Туреччину. Не можна звинувачувати команду за небажання перемогти. Кожен гравець повинен, як мінімум вийти на той самий емоційний рівень, що й суперник. Тільки тоді вдасться виявити вищу якість", — сказав німецький фахівець.

Наступний товариський матч збірна Німеччини проведе 21 листопада у Відні на Ернст Гаппель Штадіон проти збірної Австрії. Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.