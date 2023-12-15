Німеччина

Роман Котляр розібрав причини хороших виступів клубу цієї кампанії.

Штутгарт є одним з відкриттів нинішнього сезону. Себастьян Геннес побудував чудову гру в скромному колективі і продовжує прогресувати. Реальна можливість потрапити до групового етапу Ліги чемпіонів здається ще ближчою кожного туру. У цьому матеріалі розберемося в причинах успіхів клубу.

Штутгарт ледь не вилетів минулої кампанії, а цього сезону демонструє стабільні виступи

Шлях команди на протязі десятиліття нагадує синусоїду. Виліт до другої Бундесліги, повернення, боротьба за єврокубки, важкі спроби зберегти прописку. Здавалося би, ресурси в колективу з Баден-Вюртемберга не мізерні та навіть в чомусь переважають конкурентів по лізі, втім створити з цього працюючий матеріал довгий час не вдавалося. Навіть зараз завчасно казати про серйозні досягнення, тому що не пройшло навіть половини дистанції, втім певні компліменти вже можна виписувати.

Даного захоплення скромною командою могли і не бути, бо шваби могли прямо зараз грати у другому дивізіоні. Вдалося уникнути цього лише у перехідних матчах.

Минулого сезону в Штутгарті працювало чотири тренери, після першого кола він перебував біля зони вильоту, вигравши лише три поєдинки, забивали непогано, проте багато пропускали. На момент приходу Себастьяна Генесса та після перемоги над одним із прямих конкурентів у першому матчі клуб перебував на 16-ій позиції. Далі був більш стабільний набір пунктів, проте результати на той момент було достатньо важко змінити. Довелося грати плей-оф з Гамбургом.

Саме там демонструючий непоганий футбол колектив зміг впевнено розгромити опонента за підсумками двоматчового протистояння. Завдання мінімум було виконано.

Трансферна кампанія минулого літа була проведена дуже непогано

Вдале завершення сезону не дозволило втримати всіх лідерів. Головного центрального захисника Константіноса Мавропаноса було продано за солідні 20 мільйонів євро до Вест Гему, опорний півзахисник Ватару Ендо відправився до Ліверпуля із аналогічною вартістю переходу, пішов і лівий захисник Борна Соса до Аяксу, правий вінгер Тангі Кулібалі пішов як вільний агент.

Як вдалося замінити цих футболістів та витратити отримані гроші? Дивимося на нові придбання більш уважніше.

Усього за 5,5 мільйонів євро в Гоффенгайма оформили трансфер Ангело Штіллера, гравця молодіжної збірної Німеччини U-21, який одразу став лідером у центрі поля, демонструючи впевнену гру у багатьох аспектах. Прямо зараз продаж Ендо не сприймається дуже критично.

Вдалося отримати непоганого вінгера із Фрайбурга Чон У Йона заплативши достатньо невеликі кошти. Повноцінно викупили Серу Гірассі з Ренна та оформили декілька орендних угод, що стали дуже важливою цеглинкою до побудови нинішньої команди. Наприклад, Александра Нюбеля, Джеймі Левелінга, Антоні Роуа чи Деніза Ундава.

Подібними успішними переходами наразі займається спортивний директор Фабіан Вольгемут. Свою кар'єру в якості футболіста він завершив у 2003 році, розпочавши свою працю в якості асистента тренера у Гамбурзі U-17, далі на посаді головного скаута у молодіжному департаменті, підсумково пройшовши шлях від подібних ролей у Вольфсбурзі до праці спортивним директором Гольштайн Кіля та Падерборна. Враховуючи те, що минулої кампанії Свен Міслінтат залишив Штутгарт та перейшов до структури Аяксу, була можливість спробувати побудувати успішний клуб на Мерседес-Арені. Наразі вдається доволі непогано.

Тренер

Себастьян Генесс демонструє непогані здобутки в складі вже другого непоганого середняка чемпіонату Німеччини поспіль. В Гоффенгаймі він зміг побудувати колектив, який вперше вийшов до плей-оф єврокубків, а також демонстрував непогані результати у Бундеслізі, наприклад, перемагаючи Боруссію Дортмунд та Баварію із загальним рахунком 8:1. До цього була праця у молодіжних командах Лейпцига і Баварії. Прогрес наставника показує, що протекторат відомого члена родини жодним чином немає на це впливу.

Ще під час роботи в Баварії ІІ йому вдалося попрацювати із деякими футболістами, що прямо зараз складають важливий центр Штутгарта — той же Чон У Йон або Ангело Штіллер навіть ставали чемпіонами Бундесліги 3 у 2020 році. Важко не помітити і розквіт інших гравців.

Наразі контракт тренера діє до 2025 року і враховуючи результати, реально залишитися у клубі саме до цього моменту. Можливо, Себастьян піде лише в випадку пропозиції від більш статусної команди.

Головний лідер

Александр Нюбель, Максиміліан Міттельштадт, якого придбали у вилетівшої Герти усього за 500 тисяч євро, Кріс Фюріх, який виявився не потрібним Боруссії Дортмунд, а прямо зараз оформив 4+5 у Бундеслізі, Деніз Ундав та інші також можуть претендувати на дану роль, втім один футболіст зробив справжній фурор у нинішній кампанії, отже варто обговорити більш детально за рахунок чого вдається демонструвати такі виступи.

Серу Гірассі розпочинав кар'єру у деяких французьких командах, а перша спроба заявити про себе у Бундеслізі вийшла невдалою. Більше чотирьох голів у першому і другому дивізіоні форварду забити у складі Кельна не вдалося, нічого видатного не було також у складі Ам'єна. Ренн навряд чи очікував якогось росту показників від нього, проте практично десяток м'ячів в обох кампаніях Ліги 1 зацікавили Штутгарт. Антоні Модест тоді пішов до дортмундської Боруссії, отже потрібен був бомбардир, що буде гарантувати голи.

Якби не пошкодження, новий трансфер "швабів" міг би забити більше, але і без того 11 результативних ударів виглядали солідно, наприклад, було чотири матчі поспіль, де Серу вдавалося влучити у ворота опонентів. Втім, наразі йому вдається підвищити планку ще вище. Неймовірні 14 голів у 8 стартових матчах німецького чемпіонату, новий рекорд, великий інтерес з боку багатьох європейських команд. Скоріше, нинішні показники можна вважати оверперформансом, втім навіть якщо взяти ці дані у вакуумі можна побачити, що результативність практично щосезону йде вгору.

Враховуючи, шо йому лише 27 років є чудова можливість перейти до топового клубу та лише покращувати виступи. Багато гравців його позиції у сучасному футболі виходять на пік саме після такого віку.

Сміливий стиль

Додатковий аргумент на користь цього успіху Штутгарта — спроби грати у інтенсивний футбол. По-перше, намагання високо пресингувати опонента, грати персонально, застосовувати контрпресинг та не вимикатися протягом всієї зустрічі. Фізична підготовка в клубу якісна і даний факт дозволяє реалізовувати план в рамках тих принципів, що намагається імплементувати тренерський штаб. Базова схема в колективу Себастьяна Генесса 4-2-3-1, що може перетворюватися на 4-4-2, якщо потрібно зіграти у більш обороній моделі з двома опорними півзахисниками в певних матчах.

Серу Гірассі є важливим елементом у завершальній фазі. Його вміння грамотно зміщуватися у недодачу, а потім атакувати зони завершення дозволяє бути варіативніше.

Улюбленим приймом колективу Себастьяна Генесса також можна назвати вміння вриватися поміж лініями до штрафного майданчика, нерідко використовувати також фланги.

Непогана компактність в обороні, що дозволяє йому одним з найменш пропускаючих команд у Бундеслізі.

Виступи на такому рівні тимчасові чи будуть продовжуватися і надалі?

Можливо, Штутгарт дещо просяде у результатах протягом сезону, втім може претендувати на топову четвірку. До того ж є виступи у Кубку Німеччини, де шанси на трофей все більші. Спостерігати за даним проєктом цікаво та необхідно.