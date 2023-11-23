Німеччина

Німець вже 19 років у мюнхенському клубі.

Головний тренер мюнхенської Баварії Томас Тухель хоче, щоб легенда клубу Томас Мюллер залишився в команді після цього сезону. Його слова наводить Фабриціо Романо.

"Ми хочемо, щоб він залишився у нашому клубі. Очевидно, що він теж хоче продовжити виступ за Баварію. Чому б йому не продовжувати грати на найвищому рівні?

Я відношусь до нього дуже позитивно. Томас – ікона клубу, легенда. Ми ставимося до нього з максимальною повагою", — заявив німецький фахівець.

Діючий контракт 34-річного німця з "рекордмайстер" спливає 30 червня 2024 року.

Цього сезону, Томас Мюллер зіграв за Баварію 14 матчів, забивши два голи та віддавши п'ять результативних передач.