Треба було "Залізного Фелікса" призначати.
Нагельсманн та Мюллер, Getty Images
24 листопада 2023, 17:17
Гравці збірної Німеччини незадоволені кількістю впроваджуваних тактичних ідей головним тренером "бундестім" Юліаном Нагельсманном. Про це повідомляє GFNG.
Як зазначає джерело, німецькі футболісти вважають, що Нагельсманн поки більше тренер для клубів, а не для збірної.
Гравці вважають, що він дуже сильно намагається впровадити свої ідеї, що неможливо, коли мова йдеться не про клуб, а про збірну, де тренер проводить з футболістами значно менше часу. Поширюється думка, що Нагельсманну слід використовувати прагматичніший підхід, скоротити кількість навчального контенту, відеоаналізу, а також своїх ідей.
Ідеї тренера переносяться на футбольний матч після дуже невеликої кількості тренувань і деякі гравці цим незадоволені.
При цьому, відносини між Нагельсманном та гравцями, як і раніше, міцні і немає жодних сумнівів у його тактичних знаннях, але вважається, що він вимагає надто багато від футболістів, оскільки до Євро-2024 залишилося не так багато часу.
Нагадаємо, Юліан Нагельсманн очолив збірну Німеччини наприкінці вересня після звільнення Гансі Фліка. З того часу, "бундестім" під його керівництвом провело чотири товариські зустрічі, вигравши тільки одну з них.