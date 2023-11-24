Німеччина

Треба було "Залізного Фелікса" призначати.

Гравці збірної Німеччини незадоволені кількістю впроваджуваних тактичних ідей головним тренером "бундестім" Юліаном Нагельсманном. Про це повідомляє GFNG.

Як зазначає джерело, німецькі футболісти вважають, що Нагельсманн поки більше тренер для клубів, а не для збірної.

Гравці вважають, що він дуже сильно намагається впровадити свої ідеї, що неможливо, коли мова йдеться не про клуб, а про збірну, де тренер проводить з футболістами значно менше часу. Поширюється думка, що Нагельсманну слід використовувати прагматичніший підхід, скоротити кількість навчального контенту, відеоаналізу, а також своїх ідей.

Ідеї ​​тренера переносяться на футбольний матч після дуже невеликої кількості тренувань і деякі гравці цим незадоволені.

При цьому, відносини між Нагельсманном та гравцями, як і раніше, міцні і немає жодних сумнівів у його тактичних знаннях, але вважається, що він вимагає надто багато від футболістів, оскільки до Євро-2024 залишилося не так багато часу.

Нагадаємо, Юліан Нагельсманн очолив збірну Німеччини наприкінці вересня після звільнення Гансі Фліка. З того часу, "бундестім" під його керівництвом провело чотири товариські зустрічі, вигравши тільки одну з них.