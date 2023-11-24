Німеччина

В словах іспанця є певний сенс.

Головний тренер леверкузенського Баєра Хабі Алонсо висловився про останні результати збірної Німеччини. Його слова наводить Bayern & Germany.

"На мій погляд, грати лише товариські матчі – це недобре. Два роки товариських матчів – це не дуже добре для менталітету. У них сильні гравці, хороший тренер,домашній чемпіонат Європи.

Я впевнений, що на Євро-2024 ми побачимо зовсім іншу команду. Критика тренера – це нормальне явище у футболі. Нагельсманн не новачок у цій справі, тож це не проблема. Я очікую, що наступного року Німеччина проведе сильний турнір", — сказав головний тренер "фармацевтів".

Нагадаємо, після призначення головним тренером збірної Німеччини Юліана Нагельсманна, "бундестім" виграла лише одну гру з чотирьох.