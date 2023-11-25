Німеччина

Обидва ветерани закінчувати з футболом не збираються.

Воротар мюнхенської Баварії Мануель Ноєр висловився з приводу закінчення своєї ігрової кар'єри. Цитує 37-річного німця Bild.

"Я хочу грати як мінімум доти, поки грає Томас Мюллер.

Звичайно, я був би радий продовжити свою кар'єру. Але все залежить від здоров'я. На даний момент я почуваюся дуже добре. Думаю, що міжнародна перерва пішла мені на користь", — сказав легендарний воротар.

Діючий контракт німця з "рекордмайстер" розрахований до 30 червня 2024 року.

Цього сезону, Мануель Ноєр через травму відіграв за Баварію тільки шість матчів, пропустивши п'ять м'ячів та тричі відігравши "на нуль".

Раніше повідомлялося, що мюнхенська Баварія розпочала перемовини з Томасом Мюллером щодо продовження контракту.