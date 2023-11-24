Німеччина

Сторони мають намір продовжити угоду до літа 2025 року.

Півзахисник Баварії Томас Мюллер може продовжити виступати у складі німецького клубу. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра у своєму твіттері.

За інформацією джерела, керівництво німецького клубу вже розпочало переговори з 34-річним німцем щодо нової угоди, яка буде розрахована до літа 2025 року.

Діючий контракт досвідченого футболіста розрахований до літа 2024 року.

У нинішньому сезоні Мюллер провів 14 поєдинків, у яких забив два м'ячі та віддав п'ять гольових передач.

Раніше головний тренер мюнхенців Томас Тухель заявив, що всі у німецькому клубі хочуть, щоб Мюллер залишався.