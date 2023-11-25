Німеччина

Один з найвідоміших рефері отримав пошкодження.

Німецький арбітр Фелікс Брих травмувався під час матчу дванадцятого туру німецької Бундесліги, повідомляє видання kicker.

Матч між франкфуртським Айнтрахтом і Штутгартом, який завершився перемогою других, був для Бриха 344-м у Бундеслізі. Таким чином, він зрівнявся з Вольфгангом Штарком, який досягнув цієї позначки у травні 2017 року.

Dr. Felix Brych stellt am Wochenende bei #SGEVfB mit seinem 344. Spiel die Bundesliga-Bestmarke von Wolfgang Stark ein. 👏 pic.twitter.com/Y39gru0V8T — Transfermarkt (@Transfermarkt) November 24, 2023

У другій половині першого тайму 48-річний рефері підвернув щиколотку та праве коліно. До перерви Брих все ж протримався, а після неї був замінений на 4-го арбітра матчу Патріка Швенгерса, для якого це був дебют.

Офіційного діагнозу поки що немає, але сам Брих повідомив Sky, що підозрює розрив хрестоподібних зв'язок. Якщо його побоювання справдяться, то він ще нескоро зможе судити матчі далі, тож одноосібний рекорд, ймовірно, затримується на невизначений час.

Для німця це вже не перший випадок, коли він не зумів закінчити матч. Це ж сталося у серпні 2017 року, коли Брих судив матч Кельна проти Гамбурга (3:1).