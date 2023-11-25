Німеччина

Завершився ще один поєдинок 12-го туру чемпіонату Німеччини.

У рамках дванадцятого туру німецької Бундесліги франкфуртський Айнтрахт приймав Штутгарт на Вальдштадіоні.

"Шваби" блискавично вийшли вперед завдяки результативному удару Ундава. У середині першого тайму Антон відзначився автоголом, зрівнявши рахунок. Гості встигли знову вийти вперед ще до перерви - Ундав оформив дубль. У другій половині матчу Штутгарт виглядав сильніше, але збільшити свою перевагу гості вже не зуміли.

Yes! + 3️⃣Der VfB lässt in Hälfte zwei nichts anbrennen und holt sich den Auswärtssieg! Stark, Männer! 💪



[Anzeige] | #VfB | #SGEVfB 1:2 pic.twitter.com/HtfUejsrYl — VfB Stuttgart (@VfB) November 25, 2023

Айнтрахт (Франкфурт) — Штутгарт 1:2

Голи: Антон, 26 (автогол) — Ундав, 1, 45+1

Айнтрахт (Франкфурт): Трапп — Бута (Ааронсон, 80), Тута, Пачо, Макс (Нкунку, 55) — Діна-Ебімбе, Ларссон — Шаїбі, Мармуш (Нганкам, 80), Кнауфф (Гьотце, 70)

Штутгарт: Нюбель — Антон, Загаду, Іто — Левелінг (Вагноман, 59), Каразор, Штіллер, Міттельштадт — Мійо, Фюріх (Гірассі, 59) — Ундав (Сілас, 80)