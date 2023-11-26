Німеччина

Іспанській легенді буде дуже важко в Берліні.

Головний тренер Реалу Кастільї (друга команда мадридського Реалу) Рауль Гонсалес близький до призначення на аналогічну посаду в Уніон Берлін. Таку інформацію надає Ніколо Скіра.

Аутсайдер німецької Бундесліги розглядає 46-річного іспанця на заміну Урсу Фішеру, звільненого минулого тижня. Також в шорт-листі берлінців є нідерландський тренер Альфред Шредер, але саме Рауль є приоритетним варіантом.

Рауль Гонсалес очолює другу команду Реалу з 2019 року. Наразі команда іспанського фахівця посідає 11 місце у третьому іспанському дивізіоні.

Уніон Берлін після 12-ти зіграних турів знаходиться на передостанньому місці в німецькій Бундеслізі та займає останню позицію у групі С Ліги чемпіонів з одним набраним пунктом після чотирьох ігрових днів.