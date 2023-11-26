Німеччина

Чергове досягнення іспанського спеціаліста.

Іспанець Хабі Алонсо став першим головним тренером леверкузенського Баєра, з яким клубу вдалося здобути 8 перемог поспіль у матчах німецької Бундесліги, повідомляє OptaFranz.

З п'ятого по дванадцятий тур чемпіонату Німеччини "фармацевти" тільки перемагали. Протягом цього періоду вони здолали Гайденгайм (4:1), Майнц (0:3), Кельн (3:0), Вольфсбург (1:2), Фрайбург (2:1), Гоффенгайм (2:3), Уніон (4:0) і Вердер (0:3).

Нагадаємо, загалом на рахунку Баєра зараз 13 перемог поспіль.