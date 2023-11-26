Завершився матч чемпіонату Німеччини.
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26 листопада 2023, 19:22
У рамках дванадцятого туру німецької Бундесліги Гайденгайм приймав Бохум.
Поєдинок завершився сухою нічиєю — команди не відзначились забитими голами.
Гайденгайм — Бохум 0:0
Гайденгайм: Мюллер, Траоре (Пірінгер, 81), Майнка, Гімбер, Ференбах, Мелоуні, Бесте (Пік, 80), Бек (Буш, 66), Шеппнер (Томалла, 66), Дінкчі (Доведан, 66), Кляйнді.
Бохум: Ріманн, Гамбоа, Машович, Шлоттербек, Бернардо, Лосілла, Штегер, Остерхаге, Дашнер (Ферстер, 66), Асано (Антві-Аджей, 76), Гофманн.
Попередження: Дашнер (26), Дінкчі (51), Шеппнер (51), Бесте (58), Шлоттербек (65), Траоре (77), Антві-Аджей (90).