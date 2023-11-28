Німеччина

Досвідчений німецький голкіпер висловився про продовження контракту з Баварією.

Напередодні стало відомо про те, що мюнхенська Баварія продовжила контракти зі своїми двома голкіперами до червня 2025 року, включно з Мануелем Ноєром.

37-річний німець поділився враженнями від підписання нової угоди з "червоними".

"Я радий залишитися в Баварії ще на рік. Після тривалої травми я повернувся у повних фізичних кондиціях. Я надзвичайно щасливий бути на полі з цією командою.

Я впевнений, що разом з уболівальниками ми зможемо досягти наших великих цілей у найближчі роки – і, очевидно, фінал Ліги чемпіонів 2025 року в Мюнхені є однією з них. Знаючи, що зі мною все ще залишається Свен [Ульрайх], стає ще більш приємно", — цитує слова Мануеля Ноєра офіційний сайт Баварії.

У поточному сезоні Мануель Ноєр провів за Баварію шість поєдинків у всіх турнірах, де він пропустив п'ять м'ячів та тричі відстояв "на нуль".