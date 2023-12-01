Німеччина

Вінгер проводить далеко не найкращий свій сезон у клубі.

У Баварії незадоволені формою вінгера Сержа Гнабрі, оскільки очікують від нього набагато більшого, повідомляє журналіст Керрі Гау, передає Bayern & Germany.

Останній і наразі єдиний гол 28-річного німця було забито аж у вересні. Гнабрі може стати аж 4-м вінгером мюнхенців, поступаючись Сане, Коману, а також Телю, який номінально є центральним нападником.

Минулого року Гнабрі продовжив свій контракт з клубом і зараз отримує понад 15 мільйонів євро на рік. Гравець хоче зробити все можливе у найближчі кілька місяців, щоб довести Баварії, що та угода не була для неї помилкою.

Він усвідомлює свою важку ситуацію і хоче виправити все, у тому числі з огляду на чемпіонат Європи у Німеччині, який відбудеться влітку.

У цьому сезоні Гнабрі взяв участь у 10 матчах мюнхенців у всіх турнірах, відзначившись голом.