Німеччина

Футболіст може продовжити виступи у закордонному колективі.

За інформацією Football.ua, 19-річний захисник львівського Руху Богдан Слюбик зацікавив декілька клубів з Німеччини.

Скаути Уніона та Вольсфбурга вже спостерігали за його грою під час матчу між молодіжними командами України та Німеччини. Необхідно відмітити і його успішні виступи у складі львів'ян в Юнацькій лізі УЄФА минулого сезону, після чого і виник інтерес до гравця.

Окрім того, Слюбиком цікавиться Лаціо.

Контракт Слюбика з Рухом розрахований до 2027 року. Портал Transfermarkt оцінює його в 500 тисяч євро.

Цього сезону він провів 16 матчів в усіх можливих турнірах та забив два голи.