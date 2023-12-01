Німеччина

"Ротен" думають наперед.

Мюнхенська Баварія знаходиться в пошуках наступника 38-річного Мануеля Ноєра.

За інформацією журналіста Флоріана Платтенберга, "рекордмайстер" стежить за воротарем італійського Мілану та збірної Франції Майком Меньяном на випадок завершення Ноєром ігрової кар'єри у 2025 році.

Діючий контракт француза з міланським клубом діє до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 45 млн. євро.

Цього сезону, Майк Меньян зіграв за Мілан 15 матчів, пропустив 19 м'ячів та шість разів залишив свої володіння в недоторканності.