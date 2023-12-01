Кельн зміг переграти Дармштадт на виїзді. Єдиний гол у другому таймі забив Деві Зельке. 

Колектив Штеффена Баумгарта посідає 15-е місце. Опонент займає 16 сходинку. 

 

Дармштадт — Кельн 0:1 

Гол: Зельке, 60 

Дармштадт: Шуен — Кларер, Мюллер, Магліца — Нюрнбергер  (Стоїлькович, 83), Г'язула, Мелем (Кемпе, 23), Холланд — Скарке (Вільхельмссон, 66), Зайдель (Пфаффер, 66), Хонсак (Карич, 83) 

Кельн: Швабе — Кіліан (Фінкграфе, 46), Губерс, Шабо, Гайнц — Любічич (Ут, 90), Мартель — Тільманн, Кайнц (Вальдшмідт, 46), Майна (Олесен, 85) — Зельке (Тіггес, 73) 

Попередження: Зайдель — Кайнц, Губерс, Зельке 