Завершиився матч чемпіонату Німеччини.
Дармштадт - Кельн - Getty Images
01 грудня 2023, 23:37
Кельн зміг переграти Дармштадт на виїзді. Єдиний гол у другому таймі забив Деві Зельке.
Колектив Штеффена Баумгарта посідає 15-е місце. Опонент займає 16 сходинку.
Дармштадт — Кельн 0:1
Гол: Зельке, 60
Дармштадт: Шуен — Кларер, Мюллер, Магліца — Нюрнбергер (Стоїлькович, 83), Г'язула, Мелем (Кемпе, 23), Холланд — Скарке (Вільхельмссон, 66), Зайдель (Пфаффер, 66), Хонсак (Карич, 83)
Кельн: Швабе — Кіліан (Фінкграфе, 46), Губерс, Шабо, Гайнц — Любічич (Ут, 90), Мартель — Тільманн, Кайнц (Вальдшмідт, 46), Майна (Олесен, 85) — Зельке (Тіггес, 73)
Попередження: Зайдель — Кайнц, Губерс, Зельке