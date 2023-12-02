Німеччина

Завершилися одразу три поєдинки 13-го туру чемпіонату Німеччини.

У рамках тринадцятого туру німецької Бундесліги у суботу, 2 грудня, відбулися ще три матчі.

Боруссія М зуміла втримати перемогу у матчі з Гоффенгаймом, яку здобула завдяки голам Плеа з пенальті та Нгуму. Гості відповіли лише результативним ударом Веггорста.

Боруссія (Менхенгладбах) — Гоффенгайм 2:1

Голи: Плеа, 58 (пен.), Нгуму, 80 — Веггорст, 61

Попередження: Ельведі, 54, Райц, 82 — Тохумджу, 50, Акпогума, 88

Боруссія (Менхенгладбах): Ніколас — Скаллі, Ельведі (Кьяродія, 55), Фрідріх — Онора (Геррманн, 85), Нойгаус (Крамер, 68), Нец — Райц, Коне — Нгуму (Ранос, 85), Плеа (Гак, 85)

Гоффенгайм: Бауманн — Кабак (Бішоф, 85), Фогт, Акпогума — Кадержабек (Бебу, 85), Тохумджу (Грілліч, 74), Бекер (Крамарич, 60), Сков (Бюльтер, 60) — Баєр, Веггорст

Бохум у домашньому поєдинку розібрався з Вольфсбургом. Гості намагалися повернутися до гри з голом Сванберга, але Антві-Аджей поставив крапку у матчі ближче до його завершення.

Бохум — Вольфсбург 3:1

Голи: Остергаге, 19, Бернарду, 39, Антві-Аджей, 87 — Сванберг, 45+1

Попередження: Беро, 36, Штогер, 45+2, Асано, 62, Гамбоа, 81, Віттек, 86, Шлоттербек, 90+2 — Вранкс, 21, Єнц, 53

Бохум: Ріманн — Гамбоа (Ерманн, 81), Машович, Шлоттербек, Бернарду — Беро (Антві-Аджей, 72), Лосілья, Остергаге, Штогер (Віттек, 60) — Гофманн (Брошинскі, 59), Асано (Квартенг, 72)

Вольфсбург: Кастельс — Лакруа, Єнц, Цезігєр — Баку (Меле, 63), Сванберг, Вранкс, Рожеріу (Томаш, 76) — Черни (Паредес, 76), Маєр (Герхардт, 63) — Вінд

РБ Лейпциг скромно впорався з Гайденгаймом. Всі голи були забиті ще у першій половині матчу.

РБ Лейпциг — Гайденгайм 2:1

Голи: Опенда, 29 (пен.), Поульсен, 44 — Гімбер, 45+2

Попередження: Сімакан, 60, Баумгартнер, 88 — Пірінгер, 59, Гімбер, 86

РБ Лейпциг: Бласвіх — Генріхс, Сімакан, Клостерманн, Раум (Ленц, 90+2) — Баумгартнер (Люкеба, 89), Айдара, Шлагер, Сімонс (Форсберг, 78) — Опенда, Поульсен (Шешко, 77)

Гайденгайм: Мюллер — Траоре, Майнка, Гімбер, Ференбах — Пірінгер (Доведан, 74), Шопнер (Томалла, 86), Мелоні (Бек, 68), Тоєркауф (Сесса, 68), Бесте (Шиммер, 86) — Кляйндінст