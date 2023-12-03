Німеччина

Завершився центральний поєдинок 13-го туру чемпіонату Німеччини.

У рамках тринадцятого туру німецької Бундесліги леверкузенський Баєр приймав дортмундську Боруссію на БайАрені.

Гості досить швидко вийшли вперед завдяки голу Р'єрсона. Баєр виглядав впевненіше у першому таймі, але втілити цю перевагу у результативний удар спочатку не зумів. Це вдалося їм лише ближче до кінця поєдинку. Рахунок у матчі зрівняв Боніфас, гол якого виявився останнім у грі.

Баєр — Боруссія (Дортмунд) 1:1

Гол: Боніфас, 79 — Р'єрсон, 5

Попередження: Фрімпонг, 12, Паласіос, 75, Коссуну, 90+1 — Вольф, 90+1

Баєр: Градецкі — Коссуну, Та, Тапсоба — Фрімпонг, Джака, Паласіос (Шик, 79), Грімальдо — Гофманн (Адлі, 64), Вірц — Боніфас

Боруссія (Дортмунд): Кобель — Вольф, Гуммельс, Шлоттербек (Пападопулос, 64), Р'єрсон — Джан, Забітцер — Ройс (Меньє, 84), Брандт, Байно-Гіттенс (Адеємі, 64) — Фюллькруг