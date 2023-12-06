Німеччина

Такою буде ціна нового контракту гравця.

Німецький нападник мюнхенської Баварії Томас Мюллер є еталоном вірності клубу, оскільки жодного разу в своїй кар’єрі від 2000 року не змінював місце роботи.

Однак наприкінці поточного сезону чинний контракт 34-річного виконавця має добігти до свого завершення, тож постає очевидне питання подальшого працевлаштування гравця.

Італійський Мілан на цьому тлі хоче зробити несподіваний крок у напрямку трансферу досвідченого виконавця в якості вільного агента.

Але останнє слово все одно залишатиметься за гравцем та Баварією, тоді як остання наразі планує стратегію перемовин щодо продовження угоди.

За великим рахунком, мюнхенці покладаються не тільки на лояльність Мюллера до кольорів клубу, а й на дуже солідну зарплатню в 20 млн євро за сезон.

Лише один гравцем у Баварії наразі отримує стільки ж грошей — голкіпер Мануель Ноєр, контракт із яким нещодавно також було продовжено.

"Ми ведемо з ним переговори, і впевнений, бо дуже на це сподіваюсь, що Томас залишиться з нами", — заявив президент Баварії Герберт Гайнер під час останнього інтерв’ю.

Томас у поточному сезоні забив два голи та віддав три гольові передачі за 15 матчів.