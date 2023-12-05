Італія

Німець може приєднатись до італійського клубу.

Нападник Баварії Томас Мюллер може змінити клубну прописку, повідомляє Bild.

За інформацією джерела, форварду може запропонувати контракт Мілан. "Россонері" думають над пропозицією гравцю. Футболіст може приєднатись до клубу з Італії на правах вільного агента. У Мюллера завершується контракт із Баварією. Поки що новий не обговорювали.

У нинішньому сезоні Мюллер провів 14 поєдинків, у яких забив два м'ячі та віддав п'ять гольових передач.

Раніше головний тренер мюнхенців Томас Тухель заявив, що всі у німецькому клубі хочуть, щоб Мюллер залишався.