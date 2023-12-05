Німець може приєднатись до італійського клубу.
ТОМАС МЮЛЛЕР, GETTY IMAGES
05 грудня 2023, 11:26
Нападник Баварії Томас Мюллер може змінити клубну прописку, повідомляє Bild.
За інформацією джерела, форварду може запропонувати контракт Мілан. "Россонері" думають над пропозицією гравцю. Футболіст може приєднатись до клубу з Італії на правах вільного агента. У Мюллера завершується контракт із Баварією. Поки що новий не обговорювали.
У нинішньому сезоні Мюллер провів 14 поєдинків, у яких забив два м'ячі та віддав п'ять гольових передач.
Раніше головний тренер мюнхенців Томас Тухель заявив, що всі у німецькому клубі хочуть, щоб Мюллер залишався.