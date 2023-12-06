Німеччина

Нігерійський форвард є лідером чеського клубу.

Центральний нападник Вікторії Пльзень Рафіу Дуросінмі близький до підписання контракту з франкфуртським Айнтрахтом, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За даними Плеттенберга, остаточна домовленість буде досягнута цього місяця. Зазначається, що Айнтрахт заплатить за 20-річного нігерійця 7-8 мільйонів євро з бонусами. Угода Дуросінмі з новим клубом буде розрахована до 2028 року.

Франкфуртці також цікавилися Орбаном з Гента та Яннідісом з Панатінаїкоса, але за першого вони не готові заплатити стільки, скільки хочуть бельгійці, а другого гравця просто не планують продавати взимку.

У цьому сезоні Дуросінмі вже взяв участь у 19 матчах Вікторії у всіх турнірах, відзначившись 9 голами і 6 асистами.