Німеччина

Саарбрюкен вийшов до чвертьфіналу турніру, здобувши перемогу над представником першої Бундесліги.

У рамках 1/8 фіналу Кубка Німеччини Саарбрюкен, який є представником третього дивізіону країни, приймав на своєму полі франкфуртський Айнтрахт та здійснив справжню сенсацію.

Рахунок у цій зустрічі було відкрито на 64-ій хвилині завдяки Брюнкеру, а на 78-ій хвилині Кербер подвоїв перевагу господарів поля.

Усі надії Айнтрахта на те, щоб відігратися, зникли після вилучення Футкеу на 83-ій хвилині, тож скромкний Саарбрюкен вибив клуб першої Бундесліги та пробився до чвертьфіналу Кубка Німеччини.

Саарбрюкен — Айнтрахт Франкфурт 2:0

Голи: Брюнкер, 64 Кербек, 78

Вилучення: Футкеу, 83 (Айнтрахт)