Німеччина

Гравець може вільно вибирати поміж двома країнами.

Німецький нападник англійського Брайтона Деніз Ундав, що наразі виступає за Штутгарт на правах річної оренди, уже давно вийшов із категорії молодих обдарованих футболістів, але при цьому ще жодного разу не викликався до лав будь-якої національної збірної.

Через свої коріння, 27-річний виконавець може виступати як за Німеччину, бо народився в місті Ахім, так і за Туреччину, звідки походить його родина.

І допоки турки роздумують над потенційним викликом гравця задля підготовки до чемпіонату Європи-2024, власне Ундав, здається, уже зробив свій вибір.

"Розмова з Юліаном Нагельсманном? Я йому сказав три слова: єдність, справедливість та свобода ("Einigkeit, Recht und Freiheit", — перші слова Національного гімну Німеччини, ред.).

У мене на столі лежать обидві пропозиції, але я вже все відповів тренеру збірної Німеччини. Якщо я отримаю цей шанс, я ним скористаюсь.

Це була коротка розмова, дзвінок по телефону, який мене дуже здивував та зробив щасливим. Я просто не міг у це повірити!

За типом гри я схожий на Бензема, тобто — нападник, який підігрує партнерам, який іноді атакує з глибини, працює на команду й віддає гольові передачі. Я завжди хочу брати участь у грі", — заявив німецький виконавець.

У цьому сезоні на рахунку Деніза дев’ять голів та дві гольові передачі в 12 матчах.