Завершився матч чемпіонату Німеччини.
Гоффенгайм - Бохум - Getty Images
08 грудня 2023, 23:34
Гоффенгайм зміг обіграти Бохум. Вдалося забити тричі по ходу зустрічі, а опоненту вдалося лише скоритити відставання в рахунку.
Наразі колектив Пеллегріно Матараццо знаходиться на 6 місці. А середняк німецького чемпіонату посідає 12 сходинку.
Гоффенгайм — Бохум 3:1
Голи: Машович, 32, автогол, Крамарич, 43, Бебу, 76 — Пасієнсія, 90
Гоффенгайм: Бауманн — Брукс, Фогт, Салаї — Штах (Грілліч, 84) — Кадержабек, Премель, Тохумджу (Бекер, 65), Бультер (Сков, 84) — Вегхорст (Бебу, 65), Крамарич (Бішоф, 88)
Бохум: Ріманн — Гамбоа, Машович, Бернардо, Віттек — Лосілла (Дашнер, 69), Остергаге, Штегер (Ерманн, 85) — Беро (Антві-Аджей, 46), Гофманн (Пасієнсія, 46), Асано (Квартенг, 69)
Попередження: Тохумджу, Крамарич, Премель — Машович, Ріманн