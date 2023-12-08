Німеччина

Іспанця з нетерпінням очікують у Мюнхені.

Головний тренер мюнхенської Баварії Томас Тухель прокоментував трансфер клубу в особі іспанця Браяна Сарагоси. Його слова наводить Bayern & Germany.

"Ми підписали дуже молодого та дуже "голодного" гравця. Він хороший дріблер, сильний у ситуаціях один в один. У нього багато впевненості у собі. Він дуже головний до перемог. Ми раді, що він приєднався до нас", — сказав Тухель.

Цього сезону, Сарагоса зіграв у іспанській Ла Лізі 14 матчів, забив п'ять м'ячів та віддав дві гольові передачі.

Нагадаємо, мюнхенська Баварія сплатила 13 млн. євро іспанській Гранаді за 22-річного лівого вінгера Браяна Сарагосу. Футболіст приєднається до нової команди наступного літа.