Завершився ще один поєдинок 14 туру чемпіонату Німеччини.
Айнтрахт (Франкфурт) - Баварія, Getty Images
09 грудня 2023, 18:29
У рамках чотирнадцятого туру німецької Бундесліги франкфуртський Айнтрахт приймав мюнхенську Баварію на Вальдштадіоні.
Господарі поля досить швидко вийшли вперед завдяки голу Мармуша. Подвоїти перевагу Айнтрахта зумів Діна-Ебімбе, а вже за 5 хвилин Ларссон довів рахунок до розгромного. Кімміх наприкінці першого тайму скоротив відставання Баварії, подарувавши її фанам мінімальну надію на камбек.
У другій половині зустрічі Діна-Ебімбе оформив дубль, а Кнауфф поховав надії Баварії на здобуття очок. Більше голів у поєдинку не було.
Айнтрахт (Франкфурт) — Баварія 5:1
Голи: Мармуш, 12, Діна-Ебімбе, 31, 50, Ларссон, 36, Кнауфф, 60 — Кімміх, 44
Попередження: Мармуш, 67 — Кім, 24, Сане, 71
Айнтрахт (Франкфурт): Трапп — Тута, Кох, Пачо — Бута (Баум, 89), Ларссон, Діна-Ебімбе (Нкунку, 76), Кнауфф (Гауге, 81) — Гьотце, Шаїбі (Нганкам, 88) — Мармуш (Хасебе, 81)
Баварія: Ноєр — Мазрауї (Лаймер, 46), Упамекано, Кім, Девіс (Геррейру, 46) — Кімміх, Горецка — Коман (Гнабрі, 66, Мусіала, 71), Шупо-Мотінг (Мюллер, 66), Сане — Кейн