Німеччина

Завершився ще один поєдинок 14 туру чемпіонату Німеччини.

У рамках чотирнадцятого туру німецької Бундесліги франкфуртський Айнтрахт приймав мюнхенську Баварію на Вальдштадіоні.

Господарі поля досить швидко вийшли вперед завдяки голу Мармуша. Подвоїти перевагу Айнтрахта зумів Діна-Ебімбе, а вже за 5 хвилин Ларссон довів рахунок до розгромного. Кімміх наприкінці першого тайму скоротив відставання Баварії, подарувавши її фанам мінімальну надію на камбек.

У другій половині зустрічі Діна-Ебімбе оформив дубль, а Кнауфф поховав надії Баварії на здобуття очок. Більше голів у поєдинку не було.

Айнтрахт (Франкфурт) — Баварія 5:1

Голи: Мармуш, 12, Діна-Ебімбе, 31, 50, Ларссон, 36, Кнауфф, 60 — Кімміх, 44

Попередження: Мармуш, 67 — Кім, 24, Сане, 71

Айнтрахт (Франкфурт): Трапп — Тута, Кох, Пачо — Бута (Баум, 89), Ларссон, Діна-Ебімбе (Нкунку, 76), Кнауфф (Гауге, 81) — Гьотце, Шаїбі (Нганкам, 88) — Мармуш (Хасебе, 81)

Баварія: Ноєр — Мазрауї (Лаймер, 46), Упамекано, Кім, Девіс (Геррейру, 46) — Кімміх, Горецка — Коман (Гнабрі, 66, Мусіала, 71), Шупо-Мотінг (Мюллер, 66), Сане — Кейн