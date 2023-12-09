Німеччина

Завершився ряд поєдинків 14 туру чемпіонату Німеччини.

У рамках чотирнадцятого туру німецької Бундесліги у суботу, 9 грудня, відбулися ще чотири поєдинки.

Вердер забив по голу у кожному таймі, обидва рази зберігши свої ворота "сухими".

Вердер — Аугсбург 2:0

Голи: Штарк, 39, Дукш, 65

Попередження: Цеттерер, 79 — Демірович, 27, Дорш, 81

Вердер: Цеттерер — Велькович, Штарк, Юнг — Вайзер, Стаге, Деман (Агу, 88) — Шмід (Нжинма, 75), Біттенкурт (Лінен, 58) — Борре, Дукш (Вольтемаде, 87)

Аугсбург: Дамен — Мбабу (Гумни, 86), Гоувелееув, Удуохай, Педерсен — Реджбечай (Енгельс, 67), Дорш — Єнсен (Мбуку, 86), Демірович, Варгас (Окугава, 73) — Тіц (Бельйо, 67)

Гайденгайм у видовищному матчі впорався з Дармштадтом. Перемогу господарям поля подарував швидкий дубль захисника Майнки.

Гайденгайм — Дармштадт 3:2

Голи: Шьоппнер, 42, Майнка, 69, 71 — Скарке, 52, Мелоні, 60 (автогол)

Попередження: Кляйндінст, 55, Дінкчі, 63 — Я. Мюллер, 62, Карич, 82

Гайденгайм: К. Мюллер — Траоре (Тоєркауф, 57), Майнка, Гімбер, Фьоренбах — Дінкчі (Сесса, 67), Шьоппнер, Мелоні (Бек, 67), Бесте (Томалла, 90+2) — Пірінгер, Кляйндінст

Дармштадт: Шуен — Карич (Гонсак, 88), Я. Мюллер (Кларер, 74), Ішервуд (Магліца, 74), Голланд — Скарке (Торсьєлло, 88), Кемпе (А. Мюллер, 74), Г'ясула, Вільгельмссон — Сейдель, Пфайффер

Берлінський Уніон переміг вперше із серпня цього року. Жертвою підопічних Б'єліци стала Боруссія з Менхегладбаха.

Уніон (Берлін) — Боруссія (Менхенгладбах) 3:1

Голи: Фолланд, 24 (пен.), Голлербах, 50, Кауфманн, 75 — Плеа, 77

Попередження: Юранович, 29 — Скаллі, 3, Вайгль, 33, Плеа, 47

Уніон (Берлін): Рьоннов — Юранович, Кнохе, Лейте, Руссійон — Габерер, Хедіра — Голлербах (Шафер, 61), Фолланд (Ааронсон, 74), Госенс (Єкель, 84) — Беренс (Кауфманн, 74)

Боруссія (Менхенгладбах): Ніколас — Скаллі (Фрідріх, 70), Ельведі, Вьобер — Онора, Вайгль, Нец (Геррманн, 70) — Райц (Нойгаус, 70), Крамер (Нгуму, 59) — Чванчара (Ранос, 80), Плеа

Вольфсбург не зумів набрати очки у домашній грі проти Фрайбурга. Перемогу гостям подарував Грегорич.

Вольфсбург — Фрайбург 0:1

Гол: Грегорич, 74

Попередження: Арнольд, 85 — Гьофлер, 57, Шаллаї, 77, Рьоль, 85, Гьолер, 86

Вольфсбург: Кастельс — Лакруа, Єнц, Цезігєр (Вранкс, 80) — Баку, Сванберг (Паредес, 80), Арнольд, Меле — Герхардт (Камінські, 80), Маєр (Борно, 87) — Вінд

Фрайбург: Атуболу — Сільділлья, Гінтер, Лінгарт, Макенго — Еггештайн, Гьофлер — Доан (Шаллаї, 58), Рьоль (Адаму, 90+2), Гріфо (Гьолер, 58) — Грегорич