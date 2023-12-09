Німеччина

Завершився ще один поєдинок 14 туру чемпіонату Німеччини.

У рамках чотирнадцятого туру чемпіонату Німеччини дортмундська Боруссія приймала РБ Лейпциг на Зігналь-Ідуна-Парк.

Поточний сезон німецької Бундесліги відверто дивує конкуренцією в боротьбі за чемпіонський титул, а саме складом учасників цих перегонів. І якщо чинному чемпіону країни, мюнхенській Баварії, яка залишила за собою 11 поспіль останніх срібних салатниць, на вершині турнірної таблиці ніхто не здивований, то той факт, що її випереджає леверкузенський Баєр, а позаду йде Штутгарт, є відвертою несподіванкою.

І лише після цієї трійки розташувались РБ Лейпциг та дортмундська Боруссія, протистояння поміж якими на Зігналь-Ідуна-Парк було справжньою прикрасою звітного вечора та чотирнадцятого туру національної першості загалом. Цікавим фактом було також і те, що ця дуель відбувалась на тлі підготовки "джмелів" до вирішального матчу в групі Ліги чемпіонів УЄФА, тоді як "червоні бики" мали можливість викладатись на повну, бо свої турнірі завдання в тому змаганні вирішили наперед.

Великі проблеми для господарів поля створило раннє пряме вилучення Гуммельса. Ситуація погіршилася після автоголу Бенсебаїні. Повернути "жовто-чорних" до гри наприкінці першого тайму спробував Зюле, але по перерві гості продовжили користатися своєю чисельною більшістю, знову вийшовши вперед.

Вже у компенсований час команди обмінялися голами Поульсена та Фюллькруга, які поставили крапку у матчі, зафіксувавши перемогу гостей з Лейпцига.

У наступному турі дортмундська Боруссія зіграє в гостях у Аугсбурга на тлі домашнього матчу проти французького Парі Сен-Жермен у Лізі чемпіонів УЄФА, тоді як РБ Лейпциг прийматиме Гоффенгайм після домашньої гри проти швейцарського Янг Бойз.

Schluss. Schade. Borussia unterliegt Leipzig nach über 75 Minuten in Unterzahl mit 2:3. pic.twitter.com/3R6AlYnHLs — Borussia Dortmund (@BVB) December 9, 2023

Боруссія (Дортмунд) — РБ Лейпциг 2:3

Голи: Зюле, 45+6, Фюллькруг, 90+3 — Бенсебаїні, 32 (автогол), Баумгартнер, 54, Поульсен, 90+1

Попередження: Озджан, 60 — Сімакан, 35, Сімонс, 61, Опенда, 66

Вилучення: Гуммельс, 15

Боруссія (Дортмунд): Кобель — Меньє (Рейна, 82), Гуммельс, Шлоттербек, Бенсебаїні (Мален, 82) — Джан, Озджан — Ройс (Адеємі, 71), Брандт, Байно-Гіттенс (Зюле, 19) — Фюллькруг

РБ Лейпциг: Бласвіх — Сімакан, Клостерманн, Люкеба — Генріхс, Айдара (Кампль, 81), Шлагер, Раум — Баумгартнер (Форсберг, 75), Сімонс (Шешко, 76) — Опенда (Поульсен, 75)